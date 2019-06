Curry & co op de knieën: niet Warriors, wel Toronto Raptors nieuwe kampioen van de NBA Frank Dekeyser

14 juni 2019

07u34 6 NBA Historisch. Toronto Raptors won de eerste NBA-titel uit zijn geschiedenis. Te sterk voor Golden State, te sterk voor iedereen dit seizoen. They the north.

Met een 3-2-voorsprong trok Toronto vannacht naar Oakland, Californië.

Het emotionele voordeel lag - zo dacht iedereen - bij Golden State dat eerder deze week Game 5 nipt won in de slotfase. Maar het liep anders vannacht. Zeker toen de Warriors in het derde kwart verder moesten zonder Klay Thompson. Hij verliet het stadion later op krukken met een knieblessure. Een nieuwe domper voor Golden State dat deze week al sterspeler Kevin Durant zag uitvallen met een gescheurde achillespees. Hij mist trouwens ook het volledige volgende seizoen. De Warriors gingen nog wel met een nipte voorsprong het vierde kwart in.

Maar Toronto knokte zich terug en nam helemaal in het slot afstand. Stephen Curry miste in de laatste minuut een cruciale driepunter, in de fase die daarop volgde kregen de Warriors een technische fout tegen omdat ze een time-out vroegen die ze niet meer hadden. Kawhi Leonard klaarde de klus, shotte wat later nog twee vrijworpen en bezorgde Toronto de eerste titel in de geschiedenis van de franchise na de 114-110 zege. Geen three peat dus voor Golden State, geen derde titel op rij. Leonard werd uitgeroepen tot MVP (most valuable player) van de Finals. Heel de play-offs op een heel hoog niveau gespeeld. In de wedstrijden tegen Golden State haalde hij een gemiddelde van 28,5 punten, 9,8 rebounds, 4,2 assists, 2 blocks en 1,2 steals.

Leonard is pas de derde speler na Kareem Abdul Jabbar (Milwaukee Bucks en LA Lakers) en LeBron James (Miami Heat en Cleveland Cavaliers) in de geschiedenis van de NBA die met twee verschillende teams MVP wordt in de Finals. In 2014 werd hij het al met San Antonio Spurs.

Feest bij Drake - hij ging helemaal uit zijn dak en zal vandaag met ‘Omerta’ en ‘Money in the grave’ twee nieuwe liedjes lanceren -, feest in heel Toronto.

