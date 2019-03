Clippers verslaan Lakers in derby, leider Milwaukee lijdt pijnlijke nederlaag DMM

05 maart 2019

10u25

Bron: Belga 0 NBA In de NBA stond de stadsderby van Los Angeles op het programma tussen de Lakers en de Clippers. De play-off ambitie van LeBron James en co kreeg een nieuwe knauw want de Clippers trokken met 105-113 aan het langste eind.

James werd met 27 punten topschutter van de partij in het Staples Center maar dat volstond niet om de 34e seizoensnederlaag van zijn team af te wenden. In de strijd om een plaats in de top acht, die recht geeft op de play-offs, deden de Lakers een slechte zaak. Niet alleen verloren ze van een rechtstreekse concurrent (de Clippers staan zevende in de Western Conference), bovendien won San Antonio knap met 104-103 van nummer twee Denver. De Spurs (36-29) verstevigden zo hun achtste plek en vergrootten de kloof met de Lakers (30-34), die pas tiende staan, na Sacramento.

Phoenix, de hekkensluiter in het Westen, behaalde een verrassende thuiszege tegen Milwaukee, de leider in de Eastern Conference. De Suns hielden de Bucks af met 114-105. Thuisspeler Kelly Oubre Jr was goed voor 27 punten en 13 rebounds. Milwaukee blijft wel nummer 1 in het Oosten én de enige ploeg die al zeker is van deelname aan de play-offs.

