Cleveland wint na spectaculaire comeback, ook Golden State pakt volle buit

10u23

Bron: Belga 0 AFP LeBron James. NBA Cleveland heeft in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) New York geklopt met 101-104. Sterspeler LeBron James was andermaal de uitblinker bij de bezoekers met 23 punten, twaalf assists en negen rebounds.

New York stond het grootste deel van de partij aan de leiding en had in het derde kwart zelfs een voorsprong van 24 punten, maar na een sterke eindspurt ging Cleveland alsnog met de winst aan de haal. Naast LeBron James had ook Kyle Korver een groot aandeel in de comeback met 21 punten.

Golden State klopt Orlando

Golden State rekende iets makkelijker af met Orlando (110-100). In afwezigheid van sterkhouder Stephen Curry namen Kevin Durant en Draymond Green hun ploeg op sleeptouw met respectievelijk 21 en 20 punten. De regerend kampioen boekte tegen Orlando zijn zevende opeenvolgende zege.

