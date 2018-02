Cleveland verliest van San Antonio, Harden bezorgt Rockets twaalfde zege op rij Redactie

Bron: Belga 0 NBA San Antonio heeft met 94-110 gewonnen bij Cleveland in de Noord-Amerikaanse professionele basketbalcompetitie (NBA). De Spurs beëindigen zo een reeks van vier opeenvolgende nederlagen. Houston, leider in de Western Conference, was met 114-119 te sterk voor Denver. De Rockets boekten hun twaalfde opeenvolgende zege.

Ondanks een indrukwekkende LeBron James (33 punten, 13 rebounds, 9 assists) bij Cleveland, trok de vicekampioen voor eigen publiek niet aan het langste eind tegen San Antonio. De bezoekers maakten het verschil in het laatste kwart, met een 0-11-tussenspurt. Bij San Antonio was LaMarcus Aldridge het best bij schot met 27 punten. Dankzij de zege staan de Spurs (36 zeges/25 nederlagen) opnieuw op de derde plaats in de Western Conference. Cleveland (35 zeges/24 nederlagen) is derde in de Eastern Conference, op ruime afstand van Toronto en Boston.

Houston (46 zeges/13 nederlagen) blijft aan de leiding in de Western Conference na een 114-119-zege tegen Denver. James Harden was andermaal de uitblinker bij de Rockets, met 41 punten, acht rebounds en zeven assists.