Cleveland staat in finale van Eastern Conference - Trainerswals in de NBA Redactie

08 mei 2018

09u50

Bron: Belga 0 NBA De Cleveland Cavaliers hebben zich gisterenavond als eerste geplaatst voor de finale van de Eastern Conference in de NBA. Onder aanvoering van een opnieuw uitmuntende LeBron James wonnen de Cavaliers met 128-93 van Toronto, goed voor hun vierde zege op rij. In de andere wedstrijd in het oosten leed Boston zijn eerste nederlaag bij Philadelphia (103-92). De Celtics leiden wel nog altijd met 3-1 in de tussenstand.

Toronto, nochtans het beste team in de Eastern Conference in de reguliere competitie, kwam op alle vlakken te kort tegen Cleveland. Toch was het één man die opnieuw alle aandacht naar zich toe trok. Sterspeler James vond in de play-offs zijn topvorm en was - na drie eerdere topprestaties tegen de Canadezen - ook gisteren opnieuw niet te stuiten. 'King James' tekende voor 29 punten en elf assists.

James bezorgde Cleveland in 2016 al eens een titel in de NBA. In 2015 en 2017 moesten de 'Cavs' in de grote finale buigen voor de Golden State Warriors.

De tegenstander van Cleveland in de oostelijke finale is nog niet bekend. Boston kon zich maandag eveneens plaatsen voor de eindstrijd, mits winst bij Philadelphia. Maar de Celtics gingen met 103-92 onderuit bij de 76'ers. De tussenstand komt hierdoor op 3-1. Donderdag krijgt Boston in eigen huis een nieuwe kans om de klus te klaren.

Trainerswals: NY Knicks halen nieuwe coach, Detroit neemt afscheid van Van Gundy

De New York Knicks hebben met David Fizdale hun nieuwe coach aangesteld. Fizdale is de opvolger van Jeff Hornacek, die vorige maand moest vertrekken. Bij de Detroit Pistons werd intussen afscheid genomen van Stan Van Gundy, die als voorzitter en coach bij de club aan de slag was.

De Knicks trekken met de 43-jarige Fizdale een coach aan met ervaring in de play-offs. Als assistent bij Miami Heat (2008-2016) maakte hij twee kampioenstitels (2012 en 2013) mee en vorig seizoen leidde hij de Memphis Grizzlies, als hoofdcoach, naar de play-offs. Voor New York dateert de laatste deelname aan de play-offs al van 2013. Dit jaar beëindigde het team van de Letse sterspeler Kristaps Porzingis de Eastern Conference op een tegenvallende elfde plaats.

Detroit nam intussen na vier seizoenen afscheid van de 58-jarige Stan Van Gundy. "We hebben de afgelopen twee jaar geen progressie gezien", zei eigenaar Tom Gores over het einde van hun samenwerking. "Van Gundy wilde zelf graag doorgaan en zijn contract uitdienen, maar we vinden dat een verandering noodzakelijk is." De coach leidde het team in het seizoen 2015-2016 naar de play-offs, maar strandde in zijn drie overige jaargangen telkens naast de eindronde. Dit seizoen eindigden de Pistons op de negende plaats in de Eastern Conference.