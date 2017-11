Cleveland pakt achtste zege op rij in NBA, Parker viert rentree met overwinning editors

Bron: Belga 0 USA TODAY Sports NBA De Cleveland Cavaliers hebben hun achtste opeenvolgende overwinning behaald in de Noord-Amerikaanse professionele basketbalcompetitie (NBA). Ze wonnen met 91-113 in Philadelphia. Tony Parker, de Franse spelverdeler van de San Antonio Spurs, vierde zijn rentree na zeven maanden blessureleed met een 115-108 zege tegen de Dallas Mavericks. De Golden State Warriors slikten hun zesde nederlaag van het seizoen: 106-110 tegen de Sacramento Kings.



Bij Cleveland was LeBron James opnieuw de uitblinker met 30 punten en 13 rebounds. De bank droeg 57 punten bij, waarvan er 15 achter de naam van Dwyane Wade verschenen. De Cavaliers zijn nu al drie weken ongeslagen, nadat ze eind oktober/begin november zes nederlagen op acht wedstrijden leden. Bij de 76ers liet Joël Embiid zich opmerken met 30 punten en 11 rebounds. In de Eastern Conference is Cleveland derde, het won 13 van zijn 20 wedstrijden.



Bij San Antonio kreeg de 35-jarige Parker zijn eerste speelminuten in zeven maanden. De viervoudige NBA-kampioen scheurde op 3 mei een quadricepspees tijdens de tweede wedstrijd van de halve finales van de conference tegen Houston. In het duel met Dallas stond Parker 14 minuten op het parket. Daarin maakte de vedette zes punten en gaf hij vier assists. San Antonio prijkt in de Western Conference op de derde plaats met 13 zeges in 20 wedstrijden.



Titelhouder Golden State, zonder Stephen Curry en Kevin Durant, verloor in de eigen Oracle Arena van Sacramento. De Warriors staan met 15 overwinningen op 21 wedstrijden op de tweede plaats in de Eastern Conference.

Detroit won het topduel in de Eastern Conference met 108-118 van Boston. De Celtics blijven wel aan de leiding van hun conference met 18 zeges en vier nederlagen, voor Detroit (13/6).

