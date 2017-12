Cleveland op weg naar clubrecord, ook Boston laat geen steek vallen Redactie

Bron: Belga 0 Photo News NBA Topteams Cleveland en Boston hebben zich gisteravond niet laten verrassen in de NBA. De Cavaliers versloegen voor eigen publiek Memphis met 116-111 en boekten zo een elfde opeenvolgende overwinning. Boston was thuis te sterk voor Phoenix, eveneens met 116-111.

Vicekampioen Cleveland kon andermaal rekenen op een ijzersterke LeBron James. Die leidde de vicekampioen in de Quicken Loans Arena, voor 20.500 basketfans, naar de winst met 34 punten en 12 assists. Bij de Grizzlies was Tyreke Evans goed voor 31 punten, vier meer dan Marc Gasol. Het clubrecord van de Cavaliers bedraagt dertien zeges na elkaar en werd zowel in 2008-2009 als het seizoen daarna gehaald.

In de Eastern Conference moeten LBJ en co (16 zeges - 7 nederlagen) wel nog steeds Boston voor zich dulden. De Celtics wonnen gisteravond voor de twintigste keer dit seizoen (tegen vier nederlagen). Devin Booker (38 punten) was met voorsprong de beste schutter van de avond maar ook hij kon de nederlaag van de Suns niet afwenden. Bij de thuisploeg was Kyrie Irving (19 punten) de meest efficiënte speler.

