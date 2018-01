Cleveland gaat zwaar onderuit in Toronto LPB

09u32

Bron: Belga 0 USA TODAY Sports LeBron James verbijt zijn ontgoocheling. NBA De Cleveland Cavaliers hebben donderdagavond een zware nederlaag geleden. Op bezoek bij de Toronto Raptors ging de vicekampioen met 133-99 onderuit.

Aan LeBron James lag het nochtans niet. 'LBJ' kroonde zich met 26 punten tot topschutter van de partij, maar dat volstond niet om de zware pandoering te vermijden. "Ik begrijp niet wat er gebeurd is, waar het fout is gelopen", vertelde een teleurgestelde James na afloop. "Ze hebben ons verscheurd. We moeten een oplossing zoeken en weer de juiste weg vinden."

Bij de thuisploeg was Fred VanVleet met 22 punten de meest efficiënte schutter.

Toronto verstevigde dankzij de zege zijn tweede plaats in de Eastern Conference (29-11) voor Cleveland (26-15). Boston (34-10) blijft de stand aanvoeren. De Celtics haalden het met 103-114 in Philadelphia.

In de Western Conference troefden de LA Lakers, aangevoerd door Brandon Ingram (26 ptn), voor eigen publiek San Antonio af: 93-81. De Spurs blijven wel derde (28-15) na Golden State (33-9) en Houston (29-11), die allebei niet in actie kwamen.