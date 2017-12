Cleveland en New York pakken de zege in NBA, Boston struikelt Redactie

Boston heeft zich laten verrassen in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). De Celtics verloren op bezoek in New York met 102-93. Cleveland boekte dan weer zijn twaalfde thuiszege op rij.

Michael Beasley was bij New York de grote uitblinker met 32 punten en twaalf rebounds. "Ik doe mijn best", reageerde hij na afloop. "Ik voelde dat alles wat ik tijdens de wedstrijd ondernam, lukte." Aan de overkant tekende ook Kyrie Irving voor 32 punten, maar dat mocht dus niet baten.

Toronto klopte Philadelphia met 109-114. DeMar DeRozan had met 45 punten een groot aandeel in de zege, een record voor hem. Cleveland rekende dan weer nipt af met Chicago (115-112), dat zo een einde ziet komen aan zeven zeges op rij. LeBron James toonde andermaal zijn grote talent (34 punten, 6 rebounds en 9 assists), terwijl ook Kevin Love (27 punten) de goede vorm beet had.