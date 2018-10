Cleveland boekt eerste zege Redactie

NBA Na zes nederlagen heeft Cleveland voor het eerst dit seizoen gewonnen in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). De Cavaliers haalden het met 136-114 van Atlanta.

Cleveland behaalde in 2016 de NBA-titel en stond de voorbije vier seizoenen telkens in de finale. Maar na het dramatisch seizoensbegin moest coach Tyronn Lue zondag opstappen, twee dagen later is de eerste seizoenszege een feit. Tegen Atlanta was Rodney Hood goed voor 26 punten.

Nog in de Eastern Conference won Toronto voor de zevende keer dit seizoen. Het werd 129-112 tegen Philadelphia, onder meer dankzij 31 punten van Kawhi Leonard.

In de Western Conference haalde Oklahoma City het met 128-110 van de LA Clippers, onder impuls van Russell Westbrook (32 punten en 8 assists) en Paul George (32 punten en 12 rebounds). Na vier nederlagen boekt Thunder zo een tweede opeenvolgende overwinning.

Houston, het beste team van het voorbije reguliere seizoen, ging thuis dan weer met 85-104 onderuit tegen Portland. Zonder MVP James Harden verloren de Rockets voor de vierde keer op rij in hun Toyota Center.