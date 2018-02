Cleveland bevestigt in Oklahoma en ziet LeBron 37 punten maken, ook Rockets maken weer indruk Redactie

14 februari 2018

09u01

Bron: Belga

Cleveland heeft gelijk gekregen met het wegsturen van al haar zomertransfers. Sinds het vertrek van Isaiah Thomas, Dwyane Wade, Derrick Rose en Jae Crowder en de komst van George Hill, Rodney Hood, Jordan Clarkson en Larry Nance Jr hervonden de Cavaliers hun vorm. James en co pakten hun vierde zege op rij, 112-120 bij Oklahoma.

LeBron James was de held van de avond bij Cleveland met 37 punten. Opvallend was dat de bank van de Cavaliers, bestaande uit drie nieuwkomers, goed was voor 51 punten. Bij de thuisploeg bleef de koning van de triple-double, Russell Westbrook, ditmaal steken op 21 punten, 12 assists en 7 rebounds.

Toronto van zijn kant behield de leiding in de Eastern Conference. De Raptors hadden het lastig tegen Miami, maar wonnen wel (115-112) dankzij een buzzershot van Josh Richardson. DeMar Rozan (27 ptn) en Kyle Lowry (22) waren de uitblinkers bij de thuisploeg, die haar zesde zege op rij boekte.

In het westen houdt Houston de druk hoog op leider Golden State. De Rockets winnen gemiddeld met de meeste voorsprong (8,7 punt) in de NBA en namen dinsdag de maat van Minnesota (108-126), hun negende zege op rij. James Harden was de sleutelspeler bij de bezoekers met 34 punten.

San Antonio blijft intussen haar negatieve reeks voortzetten. De Spurs leden bij Denver (117-109) hun derde nederlaag op rij, hun vijfde in de laatste zes matchen. Bij Denver realiseerde Nikola Jokic de vierde triple-double (23 ptn, 13 rebounds, 11 assists) uit zijn carrière.