Cleveland begint play-offs met nederlaag tegen Indiana

16 april 2018

10u24

Bron: Belga 0 NBA Cleveland heeft geen goede start genomen in de play-offs van de Noord-Amerikaanse professionele basketbalcompetitie (NBA). In eigen huis gingen de Cavaliers met 80-98 onderuit tegen Indiana.

LeBron James liet een triple-double noteren (24 punten, 10 rebounds, 12 assists), maar dat baatte niet. De verliezende finalist van vorig seizoen en de kampioen van 2016 zag hoe Victor Oladipo met 32 punten uitblonk bij de Pacers.

Nog in het Oosten leidt Boston met 1-0 tegen Milwaukee na een 113-107 zege. 99-99 stond na vier quarters op het scorebrod, waardoor één verlenging nodig was.

In de Western Conference haalde Houston het nipt met met 104-101 van Minnesota. De Rockets hadden het niet onder de markt tegen de Timberwolves. Maar dankzij een uitmuntende James Harden, topfavoriet om dit seizoen uitgeroepen te worden tot MVP, ging de zege toch naar Houston. 'The Beard' gooide 44 punten door de korf, waarvan zeven driepunters.

Tot slot boekte Oklahoma City een 116-108 zege tegen Utah.

Uitslagen van de zondag gespeelde wedstrijden in de eerste ronde van de play-offs in de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie NBA:

- Eastern Conference -

Boston - Milwaukee 113-107 (Boston leidt met 1-0)

Cleveland - Indiana 80-98 (Indiana leidt met 1-0)

- Western Conference -

Houston - Minnesota 104-101 (Houston leidt met 1-0)

Oklahoma City - Utah 116-108 (Oklahoma City leidt met 1-0)

Programma van vandaag:

- Eastern Conference -

Philadeplhia - Miami (Philadelphia leidt met 1-0)

- Western Conference -

Golden State - San Antonio (Golden State leidt met 1-0)

Het team dat vier keer wint, stoot door naar de halve finale in zijn Conference.