CJ McCollum ondertekent nieuwe miljoenendeal bij Portland Trail Blazers GVS

31 juli 2019

09u11

Bron: Belga 0

CJ McCollum heeft zijn contract bij de Portland Trail Blazers met drie jaar verlengd, tot 2024. De 27-jarige guard is een van de absolute sterkhouders bij het team dat vorig seizoen de finale van de Western Conference haalde (tegen Golden State).

McCollum werd in 2013 door de Trail Blazers gekozen bij de NBA draft en hij speelde al 411 wedstrijden voor de ploeg. Daarin maakte hij gemiddeld 17,8 punten.

Volgens sportzender ESPN zal McCollum met het nieuwe contract zo'n 100 miljoen dollar opstrijken. Zijn teamgenoot Damian Lillard sloot onlangs een nieuwe overeenkomst voor vier jaar ter waarde van 196 miljoen dollar.

Emma Meesseman behaalt met Washington vierde zege op rij

Washington Mystics stapelt de zeges op in de WNBA. Gisteravond won het team van Emma Meesseman en Kim Mestdagh met 99-93 van Phoenix Mercury en behaalde zo een vierde opeenvolgende overwinning, de dertiende van het seizoen (tegen zes nederlagen).

Onder de ogen van bondscoach Philip Mestdagh was Emma Meesseman goed voor zes punten en vijf rebounds in 19:34 speeltijd. Kim Mestdagh bleef op de bank.

In de stand is Washington derde na Connecticut Sun en Las Vegas Aces (14 zeges, 6 nederlagen). Vrijdag trekken de Mystics naar kampioen Seattle Storm (vijfde in het klassement).