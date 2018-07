Chris Paul ondertekent nieuw miljoenencontract bij Houston Rockets Redactie

09 juli 2018

10u01

Bron: Belga 0 NBA NBA-vedette Chris Paul heeft zijn lot langer verbonden aan de Houston Rockets. De 33-jarige Amerikaan zette zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis van vier seizoenen, die hem een slordige 160 miljoen dollar (136 miljoen euro) zal opleveren.

De negenvoudige All Star was vorig seizoen goed voor 18,6 punten, 7,9 assists en 5,4 rebounds per match. De guard speelde een sleutelrol in het team dat de reguliere competitie domineerde met 65 zeges in 82 wedstrijden.

In de NBA-rangschikking aller tijden staat hij negende qua assists (8.708) en twaalfde qua steals (2.008). Geen enkele nog actieve speler doet beter in beide categorieën.

De Rockets, waar James Harden dé sterspeler is, plooiden in de finale van de Western Conference pas in het zevende en beslissende duel tegen Golden State. Chris Paul miste de laatste twee wedstrijden tegen de Warriors, die vervolgens Cleveland zouden afmaken in de finale (4-0), door een hamstringblessure.