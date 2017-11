Celtics winnen ook NBA-topper tegen Warriors Redactie

07u55

Bron: ANP 0 USA TODAY Sports NBA De Boston Celtics hebben de topper in de Amerikaanse profcompetitie NBA tegen Golden State Warriors gewonnen. De Celtics bogen in eigen huis een achterstand van 17 punten om in een krappe overwinning: 92-88.

De ploeg uit Boston boekte al zijn veertiende zege op rij en verstevigde zijn koppositie in de Eastern Conference.

Jaylen Brown maakte 22 punten voor de thuisploeg, Al Horford was goed voor 18 punten en 11 rebounds. De topscorer in de wedstrijd was Kevin Durant van de Warriors. De vedette van de regerend kampioen uit Oakland noteerde 24 punten.

Houston Rockets boekte een monsterzege van 142-116 op Phoenix Suns. Sterspeler James Harden van de Rockets was de grote uitblinker met 48 punten.

Photo News