Celtics temmen 'King James' in eerste finaleduel Eastern Conference YP

14 mei 2018

07u35

Bron: ANP 0 NBA De Boston Celtics hebben het eerste duel met Cleveland Cavaliers in de finale van de Eastern Conference gewonnen. De Celtics stonden halverwege al met 26 punten voor en gaven die voorsprong niet meer uit handen (108-83). Ook zonder de geblesseerde sterren Kyrie Irving en Gordon Hayward wist de jonge ploeg LeBron James en diens ploeggenoten te temmen.

'King James', de grote uitblinker tijdens de eerste twee rondes van de play-offs, kwam slechts tot vijftien punten. Bij de Celtics wisten drie spelers twintig punten of meer te maken: Jaylen Brown (23), Marcus Morris (21 punten en tien rebounds) en Al Horford (20). "Ik probeerde de ploeg zo goed mogelijk te leiden", zei center Horford. "We stapten het veld op met als doel om vooral veel lol te hebben. Dat is wel gelukt." Dinsdag is het tweede duel in de best-of-sevenserie, opnieuw in Boston.

De Cavaliers wisten de afgelopen drie jaar met James in de ploeg steeds de grote finale van de NBA te bereiken. In 2016 pakte de formatie dan eindelijk de titel waar Cleveland zo lang naar snakte. Vorig jaar verloren de 'Cavs' in de finale van Golden State Warriors.