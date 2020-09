Celtics houden hoop op NBA-finale levend dankzij zege tegen Miami Heat ABD

26 september 2020

10u05

Bron: Belga 0 NBA Boston Celtics heeft vrijdag in Disney World in Orlando (Florida) het vijfde duel in de finale van de Eastern Conference in de NBA met 121-108 gewonnen van Miami Heat.

Daarmee komen de Celtics in de onderlinge confrontaties terug tot 3-2. Het team uit Boston blijft wel met de rug tegen de muur staan, want Miami heeft maar één zege meer nodig om de poorten van de NBA-finale open te beuken. Zondag wordt alvast het zesde duel gespeeld. Als de Celtics toch nog de finale halen, wordt dat de eerste in tien jaar en de 22e in de clugeschiedenis. Met zeventien titels zijn ze recordhouder in de NBA, de laatste dateert wel al van 2008.

Absolute uitblinker bij de Celtics was Jayson Tatum, met 31 punten en 10 rebounds. Zijn maatje Jaylen Brown moest met 28 punten en 8 rebounds amper onderdoen. Bij de rust keken de Celtics nog tegen een achterstand van zeven punten aan, in een erg sterk derde kwart werd de basis voor de overwinning gelegd.

De winnaar van deze clash speelt de NBA-finale tegen de winnaar van de Western Conference. Daar leidt LA Lakers in de finale met 3-1 tegen Denver Nuggets.