Celtics blijven aan de leiding na zege in Washington - Isaiah Thomas trekt naar LA Lakers Redactie

09 februari 2018

09u44

Bron: Belga 0

Boston Celtics heeft vannacht in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) met 104-110 gewonnen op bezoek bij Washington Wizards en blijft met veertig zeges aan de leiding in de Eastern Conference, voor eerste achtervolger Toronto Raptors, dat ondanks een 113-88 overwinning tegen New York Knicks twee zeges minder heeft op de teller.

De Celtics hadden bovendien iets recht te zetten na hun nederlaag van dinsdag op bezoek bij Toronto. Uitblinker van dienst was Kyrie Irving met 28 punten, waarvan dertien in het laatste kwart en de verlengingen.

Isaiah Thomas verlaat Cleveland voor Lakers

Enkele uren voor het afsluiten van de transfermarkt in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) heeft Isaiah Thomas de overstap gemaakt van Cleveland Cavaliers naar LA Lakers, zo maakten beide clubs bekend.

Thomas was nog maar enkele maanden aan de slag bij de Cavaliers, die hem hadden overgenomen van Boston Celtics. Nu trekt hij in het gezelschap van Channing Frye richting Californië in een ruildeal: de Lakers sturen met Jordan Clarkson en Larry Nance Jr immers twee beloftevolle spelers naar de Cavaliers. De tweede is de zoon van Larry Nancy, tijdens de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw nog speler bij Cleveland.