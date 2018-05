Cavaliers ondanks uitmuntende LeBron James opnieuw ten onder tegen Celtics XC

16 mei 2018

08u38

Bron: Belga 0 NBA Boston heeft in het tweede duel van de finale in de Eastern Conference in de NBA opnieuw gewonnen van Cleveland. Voor eigen publiek haalden de Celtics het met 107-94, goed voor een 2-0-voorsprong.

Cleveland, vorig seizoen verliezend finalist, had eerder al de eerste confrontatie met 108-83 verloren. De Celtics hebben nog twee zeges nodig om zich te verzekeren van een ticket voor de NBA-finale. De twee volgende wedstrijden, zaterdag en maandag, gaan in Cleveland door.

In het tweede quarter leidde Cleveland nog met elf punten, maar na de pauze ging het atletischer Boston op en over de bezoekers. Cleveland-ster LeBron James, die mikt op een achtste opeenvolgende NBA-finale, was met 42 punten, 12 assists en tien rebounds goed voor een triple-double. Met uitzondering van Kevin Love (22 ptn) kreeg hij echter weinig steun van zijn ploegmaats. Voor Boston gooide Jaylen Brown 23 punten door de korf, bij de thuisploeg eindigden zes spelers in de dubbele cijfers qua punten.

Wie het eerst vier keer wint, stoot door naar de grote finale. De tegenstander daarin wordt uittredend kampioen Golden State of Houston, de finalisten in het Westen. De Warriors haalden het in de eerste partij met 106-119.