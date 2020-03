Brooklyn zet coach Kenny Atkinson ondanks overwinning aan de deur NVE

07 maart 2020

16u40

Bron: Belga 0 NBA De Brooklyn Nets hebben de samenwerking met coach Kenny Atkinson beëindigd. Hoewel het team van onder meer de geblesseerden Durant en Irving gisterenavond met 139-120 won van de San Antonio Spurs, volstond dat niet om het vel van de trainer te redden.

Atkinson was sinds 2016 in dienst bij de Nets en leidde het team vorig seizoen voor het eerst in vijf jaar naar de play-offs van de NBA. Afgelopen zomer versterkte de Newyorkse ploeg zich gevoelig met de komst van Kevin Durant en Kyrie Irving maar het verhoopte succes bleef, mede door flink wat blessureleed van de steraanwinsten, achterwege. Brooklyn staat voorlopig pas zevende in de Eastern Conference, een plek die wel recht geeft op deelname aan de play-offs.

“Na gesprekken met Kenny over het verloop van het seizoen, hebben we in gezamenlijk overleg beslist dat een trainerswissel in het beste belang van de ploeg is. Het was een moeilijke beslissing”, zegt teammanager Sean Marks. Jacque Vaughn, assistent van Atkinson, neemt tot het einde van het seizoen over.