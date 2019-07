Brooklyn bevestigt komst van Kyrie Irving Redactie

08 juli 2019

09u27

Bron: Belga 0 NBA Na het aantrekken superster Kevin Durant vorige week hebben de Brooklyn Nets zondag ook de komst van Kyrie Irving bevestigd. De spelverdeler komt over van de Boston Celtics.

"Kyrie is één van de beste spelverdelers van de NBA en heeft prijzen gewonnen op het hoogste niveau", toonde Sean Marks, de algemeen manager van de Nets, zich tevreden. "Zijn komst is van grote waarde voor ons team."

De 27-jarige Irving werd in 2016 NBA-kampioen met de Golden State Warriors. Later dat jaar zou hij met Team USA ook olympisch kampioen worden in Rio. Het voorbije seizoen was hij bij Boston goed voor een gemiddelde van 23,8 punten, vijf rebounds en 6,9 assists in 67 matchen. Irving zou volgens de gespecialiseerde pers in Brooklyn een contract van vier jaar getekend hebben ter waarde van 141 miljoen dollar.

Brooklyn, dat gecontroleerd wordt door de Russische miljardair Mikhail Prokhorov, haalde zaterdag ook de ervaren Amerikaanse center DeAndre Jordan in huis. Ook Kevin Durant is sinds vorige week een speler van Brooklyn. Hij zal mogelijk wel pas in het seizoen 2020-2021 in actie komen voor de Nets, nadat hij in de vijfde wedstrijd van de voorbije NBA-finale met Golden State zijn achillespees scheurde.