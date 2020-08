Boycot gaat voort ondanks onbegrip Trump, NBA hoopt vandaag of morgen te kunnen hervatten ABD

06u54 0 NBA De boycot in de NBA gaat ondertussen onverminderd voort. Ook vannacht weigerden de basketbalteams te spelen - tot onbegrip van president Donald Trump. De hoop is dat de competitie vandaag of morgen kan hervatten.

Ook de wedstrijden van afgelopen nacht in de eerste ronde van de NBA-play-offs zijn uitgesteld. Het gaat om de duels LA Clippers-Dallas Mavericks en Utah Jazz-Denver Nuggets. De Amerikaanse basketcompetitie ligt sinds woensdag stil omdat de teams weigeren te spelen. "We hebben er genoeg van", schreef LeBron James. Een krachtig signaal na het incident waarbij Jacob Blake, een zwarte man, zeven keer in de rug werd geschoten door een politieagent.

De Lakers en Clippers wilden volgens Amerikaanse media het seizoen laten stopzetten, maar de NBA benadrukte dat het nog steeds de bedoeling is uit te spelen. "We hopen vrijdag of zaterdag opnieuw te kunnen spelen", klonk het in een communiqué. "Later volgt er een videomeeting met vertegenwoordigers van de 13 teams in Orlando en de NBA om de situatie te bespreken."

Ook Michael Jordan zal aanwezig zijn op die videoconferentie als voorzitter van de NBA-commissie voor Arbeidsrelaties. Ondertussen heerst er vanuit Washington onbegrip over de boycot van de NBA-spelers. Zo liet Donald Trump weten dat “de NBA veranderd is in een politieke organisatie. Dat is geen goeie zaak. Ik denk niet dat het goed is voor de sport of voor ons land.”

