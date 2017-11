Boston wint voor elfde keer op rij in NBA, San Antonio in eigen huis de boot in DMM

Bron: Belga 0 EPA Vorige woensdag wonnen de Celtics ook al van de La Lakers. NBA De basketballers van Boston Celtics hebben hun elfde zege op rij geboekt in de Amerikaanse NBA. Boston klopte niet zonder moeite Charlotte Hornets met 90-87.

De Celtics moesten na amper twee minuten spelen een zware tegenvaller incasseren. Aanwinst Kyrie Irving kreeg van ploeggenoot Aron Baynes per ongeluk een elleboog tegen zijn hoofd en moest met vermoedelijk een hersenschudding het veld verlaten. Het duurde even voordat de ploeg uit Boston die klap te boven was. De Hornets namen een voorsprong van achttien punten en pas in het derde kwart begon de thuisploeg terug te krabbelen. In het vierde kwart zetten de Celtics alsnog het duel naar hun hand. Shane Larkin en Jayson Tatum waren de topschutters bij de winnende ploeg met ieder 18 punten.



San Antonio verloor in eigen huis van Milwaukee met 87-94. Uitblinker bij de bezoekers was Giannis Antetokounmpo, die 28 punten en twaalf rebounds voor zijn rekening nam.



Oklahoma maakte een einde aan een reeks van vier nederlagen en versloeg Los Angeles Clippers met 120-111. Detroit klopte Atlanta (111-104) en Miami toonde zich de betere van Utah (74-84). Voorts waren er overwinningen voor Orlando (112-128 tegen Phoenix), Indiana (87-105 tegen Chicago) en Brooklyn (97-101 tegen Portland).