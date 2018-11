Boston wint NBA-topper tegen Toronto, Kyrie Irving met 43 punten dé uitblinker bij de Celtics XC

17 november 2018

10u55

Bron: Belga 0 NBA Boston heeft de topaffiche in de NBA tegen Toronto gewonnen. Kyrie Irving was de grote man bij de thuisploeg. Hij scoorde 43 punten voor de Celtics, die het na een verlenging haalden met 123-116.

Irving was vooral in het vierde kwart en de extra tijd beslissend met 23 punten. Hij voegde er ook nog 11 assists aan toe. Bij de bezoekers uit Canada kwam Kawhi Leonard tot 31 punten en 15 rebounds.

Ondanks de nederlaag blijven de Raptors aan de leiding in de Eastern Conference met twaalf zeges in zestien matchen. Milwaukee, dat Chicago klopte met 123-104, won een keer minder. Boston deelt met Indiana (9-6) de derde plek.

In de Western Conference genoot kampioen en leider Golden State van een rustdag. Nummer twee Portland kwam wel in actie en verloor met 112-96 in Minnesota. Andrew Wiggins leidde de Timberwolves met 23 punten naar de zege in Minneapolis. CJ McCollum was goed voor 18 punten bij de Trail Blazers, die hun vijfde nederlaag in vijftien matchen leden. Ze moeten nu Denver naast zich dulden op de tweede plaats.