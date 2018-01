Boston wint NBA-topper tegen Cleveland, Curry loodst Golden State met ultieme driepunter naar zege Redactie

Bron: Belga 1 Photo News NBA Boston heeft gisteravond in de NBA de kraker tegen Cleveland gewonnen. De Celtics haalden het voor eigen publiek met 102-88 van de Cavaliers. Thuisspeler Terry Rozier, die niet in de basisvijf stond, kroonde zich met 20 punten tot beste schutter in de TD Garden. Hij maakte een punt meer dan LeBron James, de sterspeler van de bezoekers.

Met Boston en Cleveland stonden de nummers 1 en 3 uit de Eastern Conference tegenover elkaar. Het was hun tweede ontmoeting dit seizoen. In de openingsmatch van deze competitie hadden de Cavs met 102-99 aan het langste eind getrokken. Die partij werd vooral getekend door de zware beenbreuk die Bostonaanwinst Gordon Hayward toen opliep en waardoor hij de rest van het seizoen out is.

Andere partijen

Toronto, de nummer 2 in het oosten, kwam gisteravond ook in actie. De Raptors wonnen onder impuls van DeMar DeRozan (35 ptn) met 115-124 in Chicago.

In de Western Conference had leider en kampioen Golden State weinig overschot tegen Dallas. Er was een ultieme driepunter van vedette Stephen Curry (32 ptn) nodig om de Warriors een nipte 122-125-zege te bezorgen tegen de Mavericks.

Eerste achtervolger Houston boekte, aangevoerd door Gerald Green (27 ptn), een vlotte 98-116 overwinning in Orlando. San Antonio, de nummer 3 in het klassement, verloor met 112-106 in Philadelphia.

