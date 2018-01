Boston weet weer wat winnen is in de NBA, Houston klopt Dallas in derby Redactie

25 januari 2018

13u37

Bron: Belga 0 NBA Boston heeft gisteren in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie (NBA) opnieuw aangeknoopt met een overwinning. Het klopte, na vier nederlagen op rij, de LA Clippers met 102-113.

Kyrie Irving nam in het winnende kamp twintig punten voor zijn rekening, terwijl Jayson Tatum er achttien scoorde. Boston blijft met 35 zeges en veertien verliesmatchen de Eastern Conference aanvoeren. Zaterdag staat de kraker tegen Golden State op het programma, de leider in de Western Conference.

Houston ging in een Texaanse derby in Dallas winnen met 97-104. James Harden had een groot aandeel in de zege met 25 punten en dertien assists, net als Trevor Ariza met 23 punten. Houston staat met 34 overwinningen en twaalf nederlagen op de tweede plek in de Western Conference.