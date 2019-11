Boston verstevigt leidersplaats met achtste zege op rij, Golden State lijdt al negende verlies in elf duels YP

12 november 2019

09u36

NBA Boston blijft de zeges in het prille NBA-seizoen opstapelen. De Celtics wonnen maandagavond met 116-106 van Dallas en behaalden zo een achtste overwinning op rij.

Kemba Walker was de matchwinnaar bij de thuisploeg. Hij maakte 29 punten, waaronder drie driepunters in het vierde kwart. Jaylen Brown deed met 25 punten en 11 rebounds ook ruim zijn duit in het zakje. Bezoeker Luka Doncic werd met 34 punten topschutter van de partij.

Boston begon met een valse noot aan het seizoen door te verliezen in Philadelphia (107-93) maar sindsdien zijn de Celtics niet verslaan. Met acht zeges in negen matchen is de leider uit de Eastern Conference voorlopig de beste ploeg in de NBA.

Ondertussen blijft Golden State verder sukkelen. De Warriors gingen maandagavond thuis met 108-122 onderuit tegen Utah. Voor de Californiërs was het al de negende nederlaag in elf duels. Geen enkele van de andere 29 ploegen laat zo'n slechte statistieken optekenen.

Golden State, dat de voorbije vijf jaar drie keer kampioen werd en twee keer vicekampioen, mist wel een rist geblesseerde spelers, bij wie Stephen Curry. Die brak twee weken geleden zijn linkerhand en ging daarna onder het mes. De tweevoudige MVP (2015-2016) hoopt in het reguliere seizoen nog in actie te komen.

Toronto, de regerende kampioen, verloor maandagavond eveneens. De Raptors botsten in Los Angeles op de Clippers, die de Canadezen met 98-88 huiswaarts stuurden. Lou Williams werd met 21 punten topschutter. Kawhi Leonard kende tegen zijn ex-team geen topavond maar greep niettemin net naast een triple double (12 ptn, 11 rbs, 9 ass).

