Boston stoot door, Golden State wint vlot van New Orleans in de NBA Redactie

29 april 2018

08u46

Bron: Belga 0 NBA Boston heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de play-offs in de NBA. De Celtics versloegen gisterenavond in een zevende en beslissend duel Milwaukee met 112-96.

Terry Rozier (26 ptn, 9 ass) en Al Horford (26 ptn, 8 rbs) loodsten de Celtics voor eigen publiek in de TD Garden naar de kwalificatie.

De NBA-recordkampioen, die zonder spelmaker Kyrie Irving (knieoperatie) de play-offs afwerkt, speelt in de halve finales van de Eastern Conference tegen Philadelphia. De 76ers waren in de eerste ronde een maat te groot voor Miami (4-1).

In de Western Conference is titelverdediger Golden State goed begonnen aan de halve finale tegen New Orleans. De Warriors haalden het in hun Oracle Arena in het Californische Oakland met 123-101 van de Pelicans. Bij de thuisploeg, nog steeds zonder de geblesseerde vedette Stephen Curry, vonden Klay Thompson (27 ptn) en Kevin Durant (26 ptn, 13 rbs) vlot de weg naar de korf. Draymond Green tekende voor een triple double (16 ptn, 15 rbs, 11 ass). Dinsdagavond spelen beide ploegen opnieuw tegen elkaar in Oakland.