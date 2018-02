Boston speelt eerste plaats kwijt na verlies tegen Indiana YP

10 februari 2018

09u27

Bron: Belga 0

Boston is in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie (NBA) leider af in de Eastern Conference. De Celtics verloren in eigen zaal van Indiana met 91-97.

Victor Oladipo was met 35 punten de kwelduivel van dienst voor Boston, dat met veertig overwinningen en zeventien nederlagen naar de tweede plaats zakt. Toronto, 38 zeges en zestien verliesmatchen, springt naar de eerste stek.

Cleveland pakte de volle buit op bezoek in Atlanta (107-123). LeBron James had andermaal een groot aandeel in de zege, met een nieuwe 'triple double' (22 punten, 19 assists en 12 rebounds). Kyle Korver was bij Cleveland de productiefste speler met dertig punten.

In de Western Conference hield Chicago nipt de punten thuis tegen Minnesota (114-113). Ook Portland won zijn wedstrijd. Het klopte, dankzij Damian Lillard die vijftig punten voor zijn rekening nam, Sacramenta met 100-118. Clint Capela verbrak in de overwinning van zijn team Houston tegen Denver (130-104) een persoonlijk record. De 23-jarige Zwitser scoorde 23 punten en benutte 25 rebounds. Y