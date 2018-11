Boston smeert Milwaukee eerste nederlaag aan, Denver wint opnieuw XC

02 november 2018

08u50

Bron: Belga 0 NBA Milwaukee is dan toch te kloppen in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). Het team, dat zijn zeven eerste wedstrijden van het seizoen winnend afsloot, verloor met 117-113 bij Boston.

Giannis Antetokounmpo was voor Milwaukee goed voor 33 punten en elf rebounds, maar dat was dus onvoldoende. Kyrie Irving kende, met 28 punten, in het winnende kamp zijn dagje. Milwaukee blijft de Eastern Conference wel aanvoeren met zeven zeges en een nederlaag. Boston is derde met zes zeges en twee nederlagen.

In de Western Conference boekte Denver tegen Cleveland Cavaliers zijn zevende winst in acht wedstrijden: 110-91. De Nuggets beleven de beste seizoensstart sinds 1976-1977 en staan op de tweede stek. De Cavaliers, die afgelopen zomer afscheid moesten nemen van hun grote vedette LeBron James, wonnen dit seizoen pas één keer.