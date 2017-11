Boston pakt de zege, ook overwinningen voor Golden State en Houston Redactie

12u15

Bron: Belga 0 Photo News NBA Boston heeft zich gisteren in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) niet laten verrassen door Indiana. De Celtics wonnen de partij met 98-108. Ook Golden State Warriors en Houston Rockets pakten de volle buit.

Kyrie Irving was de uitblinker bij Boston met 25 punten. De 25-jarige Australische Amerikaan was ook goed voor zes assists en vier rebounds.

Titelverdediger Golden State Warriors toonde zich in eigen huis sterker dan New Orleans (110-95). Stephen Curry nam voor het winnende kamp 27 punten voor zijn rekening. Ook Houston ging met de overwinning aan de haal. De Rockets keken tegen New York tegen een achterstand aan, maar trokken alsnog aan het langste eind (117-102). James Harden had met 37 punten een groot aandeel in de comeback.

