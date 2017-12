Boston knoopt opnieuw aan met zege Redactie

10u06

Bron: Belga 0 Photo News NBA De Boston Celtics hebben zondag met 81-91 gewonnen van de Detroit Pistons, twee dagen na de 105-102 nederlaag tegen de San Antonio Spurs in de Noord-Amerikaanse professionele basketbalcompetitie (NBA).

Al Horford maakte indruk bij Boston met achttien punten, zes assists en negen rebounds. Kyrie Irving lukte zestien punten. Boston heeft zo zijn revanche te pakken voor de 108-118 nederlaag van eind november tegen Detroit. De Celtics blijven aan de leiding in de Eastern Conference, met 23 zeges in 28 wedstrijden.

In Indiana-Denver (126-116 na 1 verlenging) was er een hoofdrol weggelegd voor Victor Oladipo. De shooting guard van de Pacers gooide maar liefst 47 punten door de korf.

Verder behaalde Toronto een zesde overwinning op rij. De Raptors haalden het met 87-102 bij Sacramento. Dankzij die 17e zege van het seizoen (op 24 matchen) klimt Toronto over Cleveland (19/27) naar de tweede plaats in de Eastern Conference.