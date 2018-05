Boston kan niet stunten, 'King James' leidt Cleveland naar vierde NBA-finale op rij DMM

28 mei 2018

08u54

Bron: Belga 0

LeBron James is er vannacht opnieuw in geslaagd de Cleveland Cavaliers naar de finale van de NBA te loodsen. Cleveland won de beslissende zevende wedstrijd van de finale play-offs in de Eastern Conference met 79-87 bij Boston en staat zo voor het vierde jaar op rij in de NBA-finale. Voor LeBron James is het zijn achtste finale op rij.

LeBron James (35 PTS) & Jayson Tatum (24 PTS) put on an epic scoring duel in Game 7 of the Eastern Conference Finals! #WhateverItTakes #CUsRise #NBAPlayoffs pic.twitter.com/CBcfNL4xdi NBA(@ NBA) link

De 33-jarige James was eens te meer bepalend bij de bezoekers. Hij scoorde 35 punten, pakte 15 rebounds en leverde 9 assists af. Zijn teamgenoot Jeff Green was goed voor 19 punten en 8 rebounds. Bij Boston waren Jayson Tatum (24 punten) en Tristan Thompson (17 punten) de uitblinkers. Voor het eerst in deze serie ging de winst naar de uitspelende ploeg.

James staat zo in zijn achtste NBA-finale op rij. Na vier finales met Miami Heat (titels in 2012 en 2013), volgt nu een vierde eindstrijd met Cleveland (titel in 2016). Vorig jaar moesten de Cavaliers het hoofd buigen voor de Golden State Warriors in de finale. De kans is aanwezig dat James en zijn ploeggenoten voor het vierde jaar op rij de Warriors treffen in de finale. De titelhouder uit Oakland moet dan komende nacht wel de beslissende zevende wedstrijd bij Houston Rockets winnen.

“It’s all part of the plan..” #WhateverItTakes #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/Yp0vKNf0Dv NBA(@ NBA) link