Boston kan in NBA-titelstrijd niet rekenen op vedette Kyrie Irving LPB

05 april 2018

21u42

Bron: afp 0 NBA Kyrie Irving komt dit NBA-seizoen niet meer in actie voor de Boston Celtics. De Amerikaanse point-guard moet een tweede keer geopereerd worden aan zijn linkerknie.

De 26-jarige Irving ging op 24 maart voor een kleine ingreep onder het mes, waardoor hij drie tot zes weken moest revalideren. Zaterdag ondergaat de sterspeler van de Celtics een tweede operatie. Irving zal vier tot vijf maanden aan de kant staan.

Drie jaar geleden brak Irving zijn knieschijf in de NBA-finale tussen zijn toenmalige ploeg Cleveland Cavaliers en Golden State Warriors. De breuk werd vastgezet met schroeven en een metalen vlechtdraad. Bij het verwijderen van die draad werd twee weken geleden een bacteriële infectie ontdekt. Om te voorkomen dat de infectie in de knie blijft zitten, moeten ook de twee schroeven verwijderd worden.

Voor het ambitieuze Boston, dat op de tweede plaats staat in de Eastern Conference, is de blessure van Irving een serieuze aderlating. De point-guard was dit seizoen goed voor gemiddeld 24,4 punten en 5,1 assists per match.