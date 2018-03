Boston heeft ticket voor play-offs op zak na sterke prestatie Kyrie Irving Redactie

09 maart 2018

09u41

Bron: Belga 0 NBA Boston heeft zich gekwalificeerd voor de play-offs in de NBA. De Celtics pakten hun ticket door vannacht met 109-117 te winnen in Minnesota.

Kyrie Irving (23 ptn, 8 ass, 7bs) en Al Horford (20 ptn, 8 rbs, 6 ass) waren de drijvende krachten bij de bezoekers. De Serviër Nemanja Bjelica (30 ptn, 12 rbs) blonk uit bij de thuisploeg.



Voor Boston was het de 46e zege van het seizoen (tegen 20 nederlagen). Het team van coach Brad Stevens is de tweede ploeg die zeker is van de play-offs. Woensdag plaatste Toronto zich al. De Raptors (47w-17v) doen het in de Eastern Conference nog iets beter dan de Celtics.

In de Western Conference is nog geen enkele ploeg al officieel geplaatst. Kampioen Golden State zette donderdagavond wel een nieuwe stap door in eigen huis de topper tegen San Antonio te winnen met 110-107. Kevin Durant was goed voor 37 punten en 11 rebounds. Stephen Curry viel al na drie minuten uit met een enkelblessure. Het is voorlopig afwachten hoe ernstig de kwetsuur is.

