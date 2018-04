Boston en Milwaukee spelen zevende en beslissende duel in NBA LPB

27 april 2018

09u12

Bron: Belga 0 NBA Er komt een zevende en beslissende wedstrijd in de play-off ontmoeting tussen de Boston Celtics en de Milwaukee Bucks. Donderdagavond hield Milwaukee de zege thuis (97-86) en bracht de stand zo op 3-3.

Giannis Antetokounmpo, de Griekse vedette van de Bucks, was met 31 punten en 14 rebounds andermaal beslissend voor het team uit Wisconsin. Ook Malcolm Brogdon en Khris Middleton, allebei goed voor 16 punten, vonden vlot de weg naar de korf. Bij de bezoekers scoorde Jayson Tatum 22 punten.

Zaterdag heeft favoriet Boston, de nummer twee uit de reguliere competitie in het oosten, in de beslissende wedstrijd het thuisvoordeel. De winnaar neemt het in de halve finale van de Eastern Conference op tegen Philadelphia. De Sixers zetten in de eerste ronde vlot Miami opzij met 4-1.