Boston en Golden State Warriors gaan onderuit, Letse vedette out met zware knieblessure DMM

07 februari 2018

09u35 0 NBA NBA-time! Toronto heeft Boston in de topper van de Eastern Conference in de NBA een stevig oplawaai verkocht. In de Western Conference ging kampioen Golden State dan weer onderuit tegen Oklahoma.

In Toronto-Boston, de eerste topper van de avond, blonk Kyle Lowry uit met 23 punten, acht rebounds en vier assists. Ook C.J. Miles had met twintig punten in de vijftien minuten dat hij op het parket stond een belangrijk aandeel in de zege. Boston blijft de Eastern Conference aanvoeren met 39 zeges en zestien nederlagen. Toronto volgt op plaats twee met 37 overwinningen en eveneens zestien verliesmatchen.

Cleveland verloor, ondanks 25 punten van LeBron James, opnieuw. Ditmaal was Orlando met 116-98 te sterk. Cleveland, derde in de Eastern Conference, stond bij de rust nog zestien punten voor, maar zakte nadien helemaal door het ijs.

In de Western Conference kon liepen de Golden State Warriors tegen hun dertiende seizoensnederlaag aan. Stephen Curry en co moesten hun meerder erkennen in Oklahoma City. Grote man was Russel Westbrook met 34 punten, 9 assists en 9 rebounds.

#RussellWestbrook posts 34 PTS, 9 REB, 9 AST to help lead the @okcthunder to the win!#SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/35sh0rPwYf NBA.com/Stats(@ nbastats) link

Zware blessure Porzingis

De New York Knicks verloren dan weer van Milwaukee (103-89) en zagen hun Letse vedette Kristaps Porzingis uitvallen met een zware knieblessure. Meteen einde seizoen voor de 22-jarige reus, die de ligamenten van zijn linkerknie scheurde. Porzingis scoorde dit seizoen per wedstrijd gemiddeld ongeveer 23 punten en zou de All-Star game afwerken in het team van LeBron James. "Een spoedig herstel", schreef die laatste op Twitter.

Uitslagen

Philadelphia - Washington 115-102

Toronto - Boston 111-91

Atlanta - Memphis 108-82

Brooklyn - Houston 113-123

New York - Milwaukee 89-103

Orlando - Cleveland 116-98

Golden State - Oklahoma City 105-125

LA Lakers - Phoenix 112-93

. Standen (zeges, nederlagen, winstpercentage):

EASTERN CONFERENCE

1. Boston 39 16 .709

2. Toronto 37 16 .698

3. Cleveland 30 22 .577

4. Washington 31 23 .574

5. Milwaukee 30 23 .566

6. Indiana 30 25 .545

7. Miami 29 25 .537

8. Philadelphia 26 25 .510

9. Detroit 26 26 .500

10. Charlotte 23 30 .434

11. New York 23 32 .418

12. Brooklyn 19 36 .345

13. Chicago 18 35 .340

14. Orlando 17 36 .321

15. Atlanta 17 37 .315

WESTERN CONFERENCE:

1. Golden State 41 13 .759

2. Houston 39 13 .750

3. San Antonio 34 21 .618

4. Minnesota 34 22 .607

5. Oklahoma City 31 24 .564

6. Denver 29 25 .537

7. Portland 29 25 .637

8. New Orleans 28 25 .528

9. LA Clippers 27 25 .519

10. Utah 25 28 .472

11. LA Lakers 22 31 .415

12. Memphis 18 35 .340

13. Phoenix 18 37 .327

14. Sacramento 17 36 .321

15. Dallas 17 37 .315