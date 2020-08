Boston Celtics winnen met ruime cijfers van Brooklyn Nets, LeBron James en Lakers onderuit Redactie

06 augustus 2020

08u25

NBA De basketballers van Boston Celtics hebben met ruime cijfers gewonnen van Brooklyn Nets. Het werd maar liefst 149-115. De Celtics gunden Kemba Walker rust.

In het vierde kwart noteerde de club uit Boston 43 punten. Zeven spelers kwamen tot minimaal 10 punten, Jaylen Brown was met 21 de topschutter. Gordon Hayward was met 18 punten, 7 rebounds en 3 assists ook van waarde. Dit seizoen hadden de Celtics nog nooit zo vaak gescoord.

Lakers verliezen

LA Lakers werd met 105-86 verslagen door Oklahoma Thunder. Voor het eerst dit seizoen kwamen de Lakers geen enkele keer op voorsprong. LeBron James kon zich met 19 punten en 11 rebounds ook niet onderscheiden.

De Lakers kwamen tijdens het lopende seizoen nog niet eerder tot zo weinig punten. Ook het percentage driepunters lag met 13,5 procent nog niet zo laag.

"Aan sommige dingen moeten we blijven werken. We zijn er vierenhalve maand uit geweest. Als je je uren blijft maken en blijft doen wat je deed, dan hoef je je niet al te veel zorgen te maken", zei James. "'We hebben een paar jongens voor wie het systeem nieuw is en we proberen iedereen in te passen. We staan weer met beide benen op de grond."

