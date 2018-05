Boston Celtics weer op voorsprong in finale Eastern Conference LPB

24 mei 2018

08u05

Bron: anp 0 NBA Boston Celtics staat opnieuw op voorsprong in de finale van de Eastern Conference in de NBA. De Celtics wonnen voor eigen publiek de vijfde wedstrijd tegen Cleveland Cavaliers in de best-of-seven serie met 96-83. Ze kwamen daardoor op 3-2 en hebben nog één zege nodig om voor het eerst sinds 2010 de grote finale van de NBA te halen.

'Rookie' Jayson Tatum was woensdagavond de uitblinker in de TD Garden van Boston. De 20-jarige Amerikaan gooide 24 punten bij elkaar. Bij de Cavaliers moest het vooral komen van LeBron James, die 26 punten scoorde en tien rebounds pakte. "We moeten vrijdag reageren", zei 'King James' na afloop. "We spelen in deze play-offs thuis heel goed. Maar ik wil nog niet denken aan een zevende wedstrijd, alles draait nu om wedstrijd zes."

Tot nu toe zijn alle wedstrijden in deze serie gewonnen door de thuisploeg. Boston Celtics won de eerste twee duels, de Cavaliers trokken de stand daarna voor eigen publiek weer gelijk. Vrijdag is wedstrijd zes, dan weer in Cleveland. Als LeBron James en zijn ploegmaats de serie weer in evenwicht kunnen brengen, wordt zondag de beslissende zevende wedstrijd in Boston gespeeld.