Boston Celtics maken fenomenale comeback in topper tegen Houston Redactie

07u55

Bron: ANP/Belga 0 USA TODAY Sports NBA De basketballers van Boston Celtics hebben het topduel met Houston Rockets op het nippertje gewonnen: 99-98. De thuisploeg, met een uitblinkende Kylie Irving, knokte zich terug van een achterstand die was opgelopen tot liefst 26 punten.

Door de zege blijft Boston het best presterende team in de Eastern Conference van de NBA. Houston moet in de Western Conference alleen titelverdediger Golden State Warriors voor zich dulden.

Irving was goed voor 26 punten, maar Al Horford haalde de winst binnen met de beslissende worp op vier seconden van het einde. Bij Houston was er opnieuw een hoofdrol voor James Harden, die tot 34 punten, tien assists en zes rebounds kwam. De Celtics staan op 29 overwinningen tegen tien nederlagen.

Stephen Curry kan mogelijk morgen comeback maken

De Golden State Warriors kunnen morgen tegen de Memphis Grizzlies hoogstwaarschijnlijk opnieuw rekenen op sterspeler Stephen Curry. Dat bevestigde Steve Kerr, coach van de titelverdediger in de NBA. Curry ligt sinds begin december in de lappenmand met een enkelblessure.

De Warriors nemen het eerst vanavond nog op tegen de Charlotte Hornets, maar dat zal nog zonder Curry zijn. "Het zou niet verstandig zijn hem straks al te laten spelen", liet Kerr optekenen. "Al zou hij het wel al graag willen. Het ligt meer voor de hand dat hij morgen weer speelminuten maakt. Als alles goed verloopt, verwacht dat ik dat hij er morgen bij is."

Curry blesseerde zich op 6 december in het uitduel bij New Orleans. In het slot van de partij verzwikte hij zijn rechterenkel, een MRI-scan bracht nadien een verstuiking aan het licht. Met 28 zeges op 35 wedstrijden staat regerend landskampioen Golden State aan de leiding in de Western Conference.

AFP