Boston Celtics komt met broodnodige zege weer in het spoor van Miami in finale Eastern Conference ABD

20 september 2020

10u16

Boston Celtics heeft zaterdag het derde duel in de finale van de Eastern Conference in de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie NBA met 117-106 gewonnen van Miami Heat.

In de stand van de onderlinge duels komen de Celtics zo terug tot 2-1, nadat Miami Heat de eerste twee confrontaties gewonnen had. Maandag kijken beide teams elkaar voor de vierde keer in de ogen.

De Celtics hadden de zege in Disney World in Orlando (Florida) te danken aan het duo Jayson Tatum en Jaylen Brown. Tatum klokte af op 25 punten, 14 rebounds en 8 assists, Brown was goed voor 26 punten, 7 rebounds en 5 assists.