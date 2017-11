Boston Celtics breiden zegereeks verder uit, ook Warriors hebben smaak te pakken Redactie

09u14

Bron: Belga/ANP 0 AFP NBA De Boston Celtics zijn bezig aan een sterke reeks. Het team van Kyrie Irving boekte tegen de LA Lakers haar tiende zege op rij: 107-96. Boston voert door die serie overwinningen de stand aan van de Eastern Conference in de Amerikaanse NBA.

Aron Baynes was topschutter voor de Celtics met 21 punten. Sterspeler Irving droeg 19 punten bij en Marcus Morris maakte er 18. Voor de Lakers was het de zesde nederlaag in dit seizoen.

Golden State Warriors heeft de smaak van het winnen ook weer te pakken. De NBA-kampioen van vorig seizoen rekende af met Minnesota Timberwolves: 125-101. De Warriors bezetten met negen overwinningen de eerste positie in de Western Conference. Het derde speelkwart bleek cruciaal in het duel met Minnesota. Daarin scoorde Golden State liefst 44 keer en werd een gat geslagen. Klay Thompson nam 28 punten voor zijn rekening, Stephen Curry scoorde er 22.

