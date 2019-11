Boston blijft winnen, maar ziet Hayward geblesseerd uitvallen



10 november 2019

Bron: Belga/NBA 0 NBA Boston Celtics is met 115-135 gaan winnen op bezoek bij San Antonio Spurs in de NBA. De leider in de Eastern Conference verloor wel Gordon Hayward.

Voor de Celtics, dit seizoen een van de titelfavorieten, was het al de zevende zege en daarmee staan ze aan de leiding in de Eastern Conference. Minpunt was wel dat ze Gordon Hayward zagen uitvallen, hij liep een breuk aan de linkerhand op. Voordien had de 29-jarige Hayward al negen punten en twee rebounds laten noteren in vijftien minuten. Dit seizoensbegin was hij gemiddeld goed voor 20,3 punten, 7,9 rebounds en 4,6 assists per wedstrijd.

James Harden was op dreef bij de Houston Rockets in het duel met Chicago Bulls. De sterspeler maakte 42 punten en droeg in grote mate bij aan de ruime overwinning: 117-94. Harden was ook nog goed voor 10 rebounds en 9 assists. Russell Westbrook kwam tot 26 punten. Het was de derde derde zege op rij voor de Rockets, die derde staan in de Western Conference.

