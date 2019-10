Blessure van NBA-kolos van 129 kg doet wenkbrauwen fronsen: “Als dit al zo vroeg gebeurt in een carrière...”

24 oktober 2019

08u00 0 NBA Zion Williamson, een van dé grote talenten uit het Amerikaanse basketbal, zal zijn debuut bij de New Orleans Pelicans in de NBA een tijdje moeten uitstellen. De nummer 1 uit de draft heeft een operatie aan zijn knie ondergaan en moet zes tot acht weken revalideren. Een blessure die de wenkbrauwen doet fronsen bij heel wat prominenten uit het NBA-wereldje. “Hij moet afvallen”, klinkt het.

Williamson, 19, sukkelde al enkele maanden met de knie en bleek een scheur in de meniscus te hebben opgelopen. Afgelopen vrijdag bleef hij uit voorzorg aan de kant in de laatste voorbereidingswedstrijd op het nieuwe NBA-seizoen. Maandag bevestigde zijn team dat de kolos (129 kg voor 2m01), die gezegend is met een enorme sprongkracht, onder het mes is gegaan, waarna ze in hun opener onderuit gingen tegen kampioen Toronto Raptors.

“Hij kan geen lange periodes spelen”

Doordat zijn aanhoudende knieproblemen uiteindelijk hebben geleid tot een operatie, laait het debat over zijn gewicht hoog op in het wereldje. Charles Barkley, één van de beste power forwards in de geschiedenis van de NBA, windt er in zijn analyse geen doekjes op. “Ik woog op een gegeven moment in mijn loopbaan 134 kilogram. Ik kon springen en was nog wel explosief, maar ik voelde me toch beperkt in mijn bewegingen. Pas als ik 22 kilogram verloor, vond ik mijn allerbeste vorm. Ik geloof dus niet dat Zion, met zijn 129 kilo, lange periodes kan spelen. Hij heeft een personal trainer nodig om hem helpen te bepalen wat zijn ideale gewicht is.”

Ook bij Paul Pierce, de small foward die de Boston Celtics in 2008 nog mee naar het NBA-kampioenschap stuwde, klinkt een gelijkaardig verhaal. “Als dit zo vroeg al gebeurt in een carrière, dan is het hoogst waarschijnlijk dat dat voor altijd een tere plaats zal blijven. Hopelijk is dat niet het geval bij hem (...), maar het is zorgwekkend dat hij nu al geteisterd wordt door dergelijk probleem. Hij moet zoveel gewicht meezeulen en is zo atletisch gebouwd, dus ik denk dat hij wat moet afvallen. Uit ervaring weet ik dat dat een verschil kan maken: ik liep een knieblessure op, waarna ik 5 kilo afviel om de druk op mijn knieën te verlagen. En dat heeft me echt vooruit geholpen.”

Dwaas

Kritieken die ze bij de New Orleans Pelicans wegwuiven. David Griffin, de vicevoorzitter van basketbalzaken, is stellig: “Het is erg dwaas om te stellen dat deze blessure een gevolg is van zijn slechte fysieke paraatheid. Hij heeft nu eenmaal een uniek profiel”, aldus Griffin, die wel stelt dat de medische staf nog zoekende is hoe ze juist moeten omgaan met het 19-jarige fenomeen. “Minder gewicht, minder torsie is een theorie. Maar kijk nu naar iemand als Blake Griffin: ook bij hem duurde het lang vooraleer men wist hoe men met hem moest omgaan. Ik denk dat dat ook bij Zion het geval zal zijn”, besluit hij.