Blake Griffin leidt Detroit met 50 punten voorbij Philadelphia LPB

24 oktober 2018

10u27

Bron: Belga 0

De Detroit Pistons konden op een uitstekende Blake Griffin rekenen in het thuisduel tegen de Philadelphia 76ers. Griffin zette met 50 punten een persoonlijk record neer en scoorde twee seconden voor het einde van de verlenging ook de winnende korf. Detroit haalde het na een thriller met 133-132.

Na de wedstrijd was coach Dwane Casey vol lof over de prestatie van Griffin, een vijfvoudig All Star. "Ik werkte al met grote spelers als Dirk Nowitzki, Kyle Lowry, Kevin Garnett en Shwan Kemp. Griffin staat op hetzelfde niveau. Maar eigenlijk mogen we dat ook verwachten van Blake, want zo'n goede speler is hij nu eenmaal.” Griffin pakte ook nog 14 rebounds en deelde 6 assists uit.

Bij de verliezende 76ers vonden Joel Embiid (33 punten) en JJ Redick (30 punten) vlot de weg naar de korf.

Voor de nog ongeslagen Pistons was het de derde overwinning van het seizoen. Ook Toronto (vier zeges) en Milwaukee (3 op 3) leden in de Eastern Conference nog geen nederlaag.

In het Westen behielden New Orleans en Denver als enige ploegen hun perfecte rapport. De Pelicans versloegen onder aanvoering van Anthony Davis (34 punten, 13 rebounds) de LA Clippers met 116-109. Jamal Murray werd met 19 punten topschutter bij de Nuggets, die Sacramento met 126-112 aftroefden.