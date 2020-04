Betreurde Kobe Bryant krijgt plek in NBA Hall of Fame: “Niemand verdient dit meer” ABD

04 april 2020

19u01 0 NBA De betreurde basketlegende Kobe Bryant wordt opgenomen in de Hall of Fame van de NBA. De Amerikaan, die twintig jaar voor de LA Lakers speelde, kwam op 16 januari samen met zijn dochter en zeven anderen om het leven in een helikoptercrash.

“Woorden kunnen niet omschrijven wat Kobe Bryant betekende voor de LA Lakers”, vertelt Jeannie Buss, voorzitster van Los Angeles Lakers. “Hij was niet alleen een echte winnaar en kampioen, maar hij gaf ook alles voor het basket. Zijn wil om te winnen, werkethiek en ‘drive’ waren ongeëvenaard. Die kwaliteiten hielpen Kobe om ons naar vijf titels te leiden, en brachten hem nu ook naar de Hall of Fame, waar hij wordt verenigd met de beste NBA-spelers ooit. Niemand verdient dit meer.”

In de Hall of Fame komt Bryant naast legendarische spelers als Shaquille O’Neal, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird en Wilt Chamberlain te staan.

Bryant was één van de grootste basketbalspelers ooit, met aanzien in heel de wereld. Met de Los Angeles Lakers werd hij vijf keer kampioen (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). In 2016 zette de 1m98 grote shooting guard een punt achter zijn carrière, die hij volledig bij de Lakers doorbracht (1996-2016). In 2008 werd “The Black Mamba” tot Most Valuable Player van de NBA uitgeroepen, in 2009 en 2010 was hij de MVP van de NBA-finale. Met 33.643 punten is hij de nummer vier op de topscorerslijst aller tijden van de NBA. Hij pakte ook twee keer olympisch goud met de Amerikaanse ploeg, in 2008 en 2012.

