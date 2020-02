Beste basketballer in de NBA krijgt voortaan Kobe Bryant MVP Award Redactie

16 februari 2020

11u49

Bron: Belga 0 NBA De trofee die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste basketballer uit de Amerikaanse NBA heet voortaan "de Kobe Bryant MVP Award". Dat werd bekendgemaakt tijdens het zogenoemde All Star-weekend waar vanavond de beste spelers uit de Eastern en de Western Conference elkaar treffen.

Bryant en zijn dochter Gianna behoorden eind januari tot de slachtoffers van een helikopterongeval. "Kobe is synoniem voor een All Star, dit is een meer dan passend eerbetoon", zei Adam Silver, commissaris van de NBA. Bryant speelde liefst achttien keer de All Star Game. Hij ontving de prijs voor de MVP - most valuabale player - vier keer.