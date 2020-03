Besmette NBA-speler verontschuldigt zich voor misplaatste grap: “Ik bracht mensen in gevaar” XC

13 maart 2020

06u01 0 Belga Rudy Gobert, de eerste NBA-speler die positief testte op het nieuwe coronavirus, heeft op Twitter zijn excuses aangeboden voor een misplaatste grap naar aanleiding van de pandemie. "Dat was een gebrek aan inzicht. Ik bracht mensen in gevaar", reageerde de Franse basketbalspeler.

Eerder deze week spotte Gobert op een persconferentie nog met het coranavirus. Na een onvermijdbare vraag over het Covid-19-virus raakte de Franse center van Utah Jazz ostentatief alle microfoons aan. Het kwam hem op een hoop kritiek te staan. Twee dagen later testte de 27-jarige Gobert als eerste speler in de NBA zelf positief op het virus.

"Ik wil iedereen bedanken die zijn steun heeft betuigd. Sinds mijn diagnose ga ik door een emotionele rollercoaster. Ik voel angst en soms ook schaamte", aldus de Franse international. "Ik wil me verontschuldigen bij de mensen die ik in gevaar heb gebracht. Ik dacht niet dat ik het virus zou dragen. Het ontbrak me aan inzicht en erkenning op dat moment."

De Amerikaanse zender ESPN bracht gisteren aan het licht dat ploegmaats het nalatige gedrag van Gobert betreuren. De All-Star zou in de kleedkamer de spelers en hun spullen ook ostentatief aangeraakt hebben. Een dag later legde ploegmaat Donovan Mitchell een positieve test af op het coronavirus.

De Amerikaanse spelverdeler van Utah Jazz schreef op Instagram dat "iedereen nu pas de ernst van de situatie begrijpt" en dat "mensen zich verantwoordelijk moeten opstellen met betrekking tot hun eigen hygiëne en het welzijn van hun omgeving". "Ik hoop dat dit verhaal ertoe kan bijdragen dat iedereen serieus omgaat met deze omstandigheden.”