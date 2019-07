Ben Simmons past voor WK met Australië Redactie

17 juli 2019

09u09

Bron: Belga 0 Basketbal Ben Simmons, de sterspeler van de Philadelphia 76ers, heeft bevestigd verstek te laten gaan voor het WK basketbal in China (31 augustus-15 september). Simmons, het voorbije NBA-seizoen goed voor gemiddeld 16,9 punten, 8,8 rebounds en 7,7 assists, maakte het nieuws bekend in een Twitterpost.

"Ik wil jullie allemaal laten weten dat ik, na contact te hebben gehad met mijn management, de moeilijke beslissing heb genomen af te zeggen voor het WK", liet de Australische spelverdeler noteren. "We hebben besloten dat het beter voor mezelf is in september terug te keren naar Philadelphia om daar mijn nieuwe teammaats te leren kennen en me voor te bereiden op het nieuwe NBA-seizoen."

De 22-jarige Simmons, die dichtbij een contractverlenging van vijf jaar - ter waarde van 170 miljoen dollar - staat bij Philadelphia, had in eerste instantie wel de intentie deel te nemen aan het WK. Drie jaar geleden gaf de Australiër ook al forfait voor deelname aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Australië kan ook zonder Simmons een sterk team op het parket brengen in China. Onder meer Joe Ingles (Utah Jazz), Andrew Bogut (Golden State Warriors), Patty Mills (San Antonio Spurs) en Aron Baynes (Phoenix Suns) zullen immers wel van de aprtij zijn.