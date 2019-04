Belgian Cat Julie Vanloo trekt naar Australië - Orlando doet goeie zaak in strijd om play offs ODBS

04 april 2019

15u25

Belgian Cat Julie Vanloo kiest voor Australische competitie

Basketinternational Julie Vanloo speelt volgend seizoen in Australië voor Townsville Fire. De 26-jarige point guard is momenteel aan de slag bij het Hongaarse PEAC-Pecs. Ze heeft een verleden bij onder meer Waregem, het Franse Mondeville, het Zweedse Lulea, het Italiaanse Ragusa, het Turkse Istanboel Universitesi en het Franse Lyon. Met de Belgian Cats won Vanloo in 2017 brons op het EK in Praag en werd ze vorig jaar vierde op het WK in Tenerife.

De Australische competitie begint in oktober en duurt tot maart. Townsville Fire is drievoudig kampioen van Australië (2015, 2016 en 2018) maar werd afgelopen seizoen pas zesde. “Ik kijk er erg naar uit om bij Fire te spelen”, reageert Vanloo op de website van haar toekomstige werkgever. “Deze club heeft een succesvolle geschiedenis en ik vind het opwindend naar Australië te komen. In deze competitie wordt snel en met veel tempo gespeeld.”

Orlando doet goede zaak in strijd om play-offs

In de Eastern Conference van de NBA woedt een felle strijd om de laatste drie tickets voor de play-offs. Orlando versloeg woensdagavond staartploeg New York Knicks en wipte daardoor in de begeerde top acht. Onder aanvoering van de Montenegrijn Nikola Vucevic (29 ptn, 13 rbs) trok de Magic voor eigen publiek met 114-100 aan het langste eind.

Voor het team uit Florida was het de 39e zege in 79 matchen. Orlando deelt de zevende plaats met Brooklyn, dat thuis van topclub Toronto verloor met 105-115. Miami ging met 102-112 onderuit tegen Boston en valt daardoor opnieuw uit de top acht, al is het verschil met Brooklyn en Orlando miniem (één zege). Detroit verloor eveneens, met 89-108 van Indiana, maar behield de zesde plaats. Ook de Pistons (39 zeges, 39 nederlagen) zijn nog lang niet zeker van de play-offs.

In de Western Conference zijn de acht tickets voor de play-offs wel al verdeeld. Leider en kampioen Golden State kwam niet in actie. Eerste achtervolger Denver haalde het met 113-85 van San Antonio. Ook de rest van de top vijf was woensdagavond aan het feest: Houston bij de LA Clippers (103-135), Portland thuis tegen Memphis (116-89) en Utah in Phoenix (97-118).

